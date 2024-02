Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag mit Einbußen

So bewegt sich Nestlé

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 92,40 CHF abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,4 Prozent auf 92,40 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Nestlé-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 92,39 CHF aus. Bei 93,60 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 1.886.465 Stück.

Am 26.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 116,84 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,45 Prozent hinzugewinnen. Am 28.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 92,39 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 0,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,18 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,00 CHF je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 110,73 CHF an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nestlé am 25.04.2023. Der Umsatz wurde auf 22.238,00 CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.238,00 CHF umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,00 CHF je Aktie belaufen.

