Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Nestlé konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 87,42 CHF.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 87,42 CHF. Die Nestlé-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 87,46 CHF aus. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 86,26 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 2.052.237 Nestlé-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 98,62 CHF. Dieser Kurs wurde am 08.06.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 12,81 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,82 CHF. Dieser Wert wurde am 20.12.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 16,70 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,09 CHF aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nestlé-Aktie bei 85,00 CHF.

Am 24.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,55 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SIX-Handel SMI verbucht zum Handelsstart Abschläge

SLI-Handel aktuell: SLI zum Handelsstart leichter

Gewinne in Zürich: SMI zum Ende des Mittwochshandels auf grünem Terrain