Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag billiger

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Nestlé-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 95,88 CHF ab.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 95,88 CHF. Im Tief verlor die Nestlé-Aktie bis auf 95,78 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 96,20 CHF. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 486.765 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.04.2023 bei 116,84 CHF. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 21,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.02.2024 bei 91,01 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,17 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 110,59 CHF je Nestlé-Aktie aus.

Am 25.04.2023 hat Nestlé die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 22.238,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22.238,00 CHF US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 25.07.2024 gerechnet. Am 24.07.2025 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,98 CHF je Nestlé-Aktie.

