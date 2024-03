Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nestlé-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 95,73 CHF.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr fiel die Nestlé-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 95,73 CHF ab. Die Nestlé-Aktie gab in der Spitze bis auf 95,29 CHF nach. Mit einem Wert von 96,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 1.007.249 Aktien.

Am 26.04.2023 markierte das Papier bei 116,84 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 18,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 29.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 91,01 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 4,93 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,17 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,00 CHF je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Nestlé-Aktie wird bei 110,59 CHF angegeben.

Am 25.04.2023 hat Nestlé die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz wurde auf 22.238,00 CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.238,00 CHF umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Nestlé am 25.07.2024 präsentieren. Am 24.07.2025 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,98 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Handel in Zürich: SLI klettert letztendlich

Optimismus in Zürich: SPI klettert letztendlich

SMI aktuell: SMI schließt im Plus