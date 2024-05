Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Dienstagvormittag behauptet

Blick auf Nestlé-Kurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 92,32 CHF.

Die Nestlé-Aktie wies um 09:07 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 92,32 CHF. Die Nestlé-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 92,52 CHF aus. In der Spitze büßte die Nestlé-Aktie bis auf 92,32 CHF ein. Bei 92,38 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 61.037 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 31.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 111,82 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nestlé-Aktie somit 17,44 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 89,52 CHF. Dieser Wert wurde am 25.04.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 3,03 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nestlé-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,17 CHF belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 109,82 CHF je Nestlé-Aktie an.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 24.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,97 CHF je Aktie aus.

