Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittwochvormittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 107,76 CHF abwärts.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 107,76 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 107,66 CHF. Mit einem Wert von 107,76 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 164.404 Nestlé-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (118,70 CHF) erklomm das Papier am 30.07.2022. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 10,15 Prozent zulegen. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,42 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 4,03 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 121,83 CHF aus.

Nestlé ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde auf 22.238,00 CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.238,00 CHF umgesetzt worden waren.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 25.07.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,97 CHF fest.

