Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag mit Verlusten

Nestlé im Fokus

Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 107,86 CHF.

Werte in diesem Artikel

Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,1 Prozent auf 107,86 CHF ab. In der Spitze fiel die Nestlé-Aktie bis auf 106,50 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 107,04 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 637.880 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 30.07.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 118,70 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 10,05 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 103,42 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 4,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Nestlé-Aktie im Durchschnitt mit 121,55 CHF.

Nestlé gewährte am 25.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Mit einem Umsatz von 22.238,00 CHF, gegenüber 22.238,00 CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 13.02.2025 dürfte Nestlé die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nestlé einen Gewinn von 4,94 CHF je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Nestlé-Aktie profitiert: Nestlé legt im ersten Halbjahr dank Preiserhöhungen deutlich zu

SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in Nestlé angefallen

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Nestlé-Investment verloren