Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Montagvormittag mit positiven Vorzeichen

Nestlé im Fokus

Die Aktie von Nestlé zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Das Papier von Nestlé legte um 09:06 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 106,64 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Nestlé-Aktie bei 106,72 CHF. Bei 106,50 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 46.362 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Bei 116,88 CHF erreichte der Titel am 27.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 9,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 102,78 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.08.2023). Mit Abgaben von 3,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 120,50 CHF für die Nestlé-Aktie aus.

Am 25.04.2023 lud Nestlé zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 22.238,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,92 CHF im Jahr 2023 aus.

