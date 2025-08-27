Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Nestlé im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Nestlé. Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 74,41 CHF.

Die Nestlé-Aktie konnte um 09:06 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 74,41 CHF. Die Nestlé-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 74,41 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 74,26 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 50.811 Stück.

Bei 91,72 CHF erreichte der Titel am 24.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 18,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 69,90 CHF fiel das Papier am 04.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 6,06 Prozent wieder erreichen.

Für Nestlé-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,07 CHF ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 82,90 CHF aus.

Am 19.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 18.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nestlé einen Gewinn von 4,32 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

