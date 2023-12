Nestlé im Blick

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag stabil

28.12.23 09:22 Uhr

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 96,76 CHF.

Mit einem Kurs von 96,76 CHF zeigte sich die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr kaum verändert. In der Spitze legte die Nestlé-Aktie bis auf 96,91 CHF zu. Im Tief verlor die Nestlé-Aktie bis auf 96,64 CHF. Bei 96,77 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 56.132 Stück. Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2023 auf bis zu 116,84 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 20,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 96,12 CHF fiel das Papier am 20.12.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 0,66 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 114,33 CHF für die Nestlé-Aktie. Nestlé ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite hat Nestlé im vergangenen Quartal 22.238,00 CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nestlé 22.238,00 CHF umsetzen können. Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 13.02.2025. Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,84 CHF in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Handel in Zürich: SLI letztendlich mit Abgaben SPI aktuell: SPI letztendlich mit Abgaben Verluste in Zürich: SMI sackt letztendlich ab

