Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei Nestlé am Donnerstagnachmittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 97,10 CHF.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 97,10 CHF zu. Der Kurs der Nestlé-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 97,19 CHF zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 96,77 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 890.838 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 116,84 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 20,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 96,12 CHF. Dieser Wert wurde am 20.12.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 114,33 CHF an.

Nestlé ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 22.238,00 CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22.238,00 CHF erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 22.02.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.02.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2023 4,84 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

