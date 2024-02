Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Nestlé am Mittag ins Minus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 91,02 CHF.

Um 11:49 Uhr ging es für die Nestlé-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 91,02 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Nestlé-Aktie bis auf 91,01 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 92,41 CHF. Bisher wurden via SIX SX 977.596 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 116,84 CHF. Dieser Kurs wurde am 26.04.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 22,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.02.2024 (91,01 CHF). Mit einem Abschlag von mindestens 0,01 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Nestlé-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,17 CHF. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 110,73 CHF.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nestlé am 25.04.2023. Im abgelaufenen Quartal hat Nestlé 22.238,00 CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 22.238,00 CHF umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 24.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,99 CHF je Aktie aus.

