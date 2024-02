Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé gewinnt am Nachmittag an Boden

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Nestlé. Das Papier von Nestlé konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 92,74 CHF.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 92,74 CHF. Bei 92,85 CHF erreichte die Nestlé-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 92,41 CHF. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.971.646 Stück gehandelt.

Am 26.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 116,84 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 25,99 Prozent Luft nach oben. Am 29.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 91,01 CHF ab. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 1,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nestlé-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,17 CHF belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Nestlé-Aktie wird bei 110,73 CHF angegeben.

Nestlé veröffentlichte am 25.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nestlé in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 22.238,00 CHF. Im Vorjahresviertel waren 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 24.07.2025.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,99 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.net

