Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag mit Abschlägen

Die Aktie von Nestlé gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nestlé-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 92,56 CHF abwärts.

Um 09:07 Uhr ging es für die Nestlé-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 92,56 CHF. Bei 92,24 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 92,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 77.518 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 10.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 116,62 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 89,52 CHF. Dieser Wert wurde am 25.04.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,17 CHF aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nestlé-Aktie bei 110,59 CHF.

Am 25.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Nestlé hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,50 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,50 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,98 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

