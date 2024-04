Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Montagmittag mit Einbußen

Notierung im Blick

Die Aktie von Nestlé gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Nestlé befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,2 Prozent auf 92,56 CHF ab.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 92,56 CHF. In der Spitze büßte die Nestlé-Aktie bis auf 92,02 CHF ein. Den Handelstag beging das Papier bei 92,60 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 566.778 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (116,62 CHF) erklomm das Papier am 10.05.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 89,52 CHF. Dieser Wert wurde am 25.04.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 3,28 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Nestlé-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,17 CHF belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 110,59 CHF je Nestlé-Aktie aus.

Am 25.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 23,50 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23,50 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Nestlé am 25.07.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,98 CHF je Aktie.

