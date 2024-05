Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé kommt am Mittag kaum vom Fleck

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Nestlé zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Bei der Nestlé-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 91,58 CHF.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der Nestlé-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 91,58 CHF. In der Spitze legte die Nestlé-Aktie bis auf 91,92 CHF zu. Der Kurs der Nestlé-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 91,14 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 91,50 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 580.526 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Bei 111,82 CHF erreichte der Titel am 31.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 22,10 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 89,52 CHF. Dieser Wert wurde am 25.04.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 2,25 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Nestlé-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,17 CHF belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 109,82 CHF für die Nestlé-Aktie.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 24.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,97 CHF je Nestlé-Aktie.

