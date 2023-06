Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Nestlé. Zuletzt sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 107,16 CHF zu.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 11:48 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 107,16 CHF. Die Nestlé-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 107,24 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 107,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 419.759 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 30.07.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 118,70 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,77 Prozent hinzugewinnen. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 103,42 CHF ab. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 3,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 121,73 CHF für die Nestlé-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Nestlé am 25.04.2023 vor. Der Umsatz wurde auf 22.238,00 CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.238,00 CHF umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Nestlé am 27.07.2023 vorlegen. Am 25.07.2024 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,97 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Analysten sehen bei Nestlé-Aktie Potenzial

Unilever-Aktie fester: Unilever nutzt vermehrt afrikanische Lieferanten

Nestlé-Aktie schwächelt: Nestlé ernennt Anna Manz zur CFO