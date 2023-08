Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nestlé. Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 15:53 Uhr stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 106,88 CHF. Die Nestlé-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 107,42 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 106,80 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 783.302 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 116,84 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 9,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.08.2023 (102,78 CHF). Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 3,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Nestlé-Aktie im Durchschnitt mit 120,50 CHF.

Nestlé gewährte am 25.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 22.238,00 CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22.238,00 CHF erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.02.2024 veröffentlicht. Nestlé dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.02.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,92 CHF je Aktie aus.

