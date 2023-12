Notierung im Blick

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé präsentiert sich am Freitagvormittag stärker

29.12.23 09:22 Uhr

Die Aktie von Nestlé zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 97,15 CHF.

Um 09:07 Uhr ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 97,15 CHF. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nestlé-Aktie bisher bei 97,17 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 97,10 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 70.514 Nestlé-Aktien umgesetzt. Bei einem Wert von 116,84 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.04.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Bei einem Wert von 96,12 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.12.2023). Mit einem Kursverlust von 1,06 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 114,33 CHF für die Nestlé-Aktie aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nestlé am 25.04.2023. Umsatzseitig standen 22.238,00 CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nestlé 22.238,00 CHF erwirtschaftet hatte. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Nestlé am 22.02.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 13.02.2025 werfen. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,84 CHF je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Schwacher Wochentag in Zürich: SLI verbucht zum Handelsende Verluste Zurückhaltung in Zürich: SMI schwächelt zum Handelsende Schwacher Handel in Zürich: SPI verliert letztendlich

