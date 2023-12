Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

So bewegt sich Nestlé

Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 97,25 CHF zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 97,25 CHF. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nestlé-Aktie bisher bei 97,29 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 97,10 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 569.977 Nestlé-Aktien.

Am 25.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 116,84 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 20,14 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.12.2023 bei 96,12 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 114,33 CHF aus.

Am 25.04.2023 lud Nestlé zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 22.238,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 22.238,00 CHF gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Nestlé am 22.02.2024 vorlegen. Am 13.02.2025 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,84 CHF fest.

Redaktion finanzen.net

