Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verzeichnet am Dienstagvormittag Verluste

Nestlé im Fokus

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Nestlé befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,2 Prozent auf 99,21 CHF ab.

Werte in diesem Artikel

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 99,21 CHF. Der Kurs der Nestlé-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 99,15 CHF nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 99,27 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 79.301 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 116,84 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Am 25.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 94,42 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,83 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 113,36 CHF an.

Am 25.04.2023 äußerte sich Nestlé zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Nestlé hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22.238,00 CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.238,00 CHF erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 22.02.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 13.02.2025.

In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,84 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Optimismus in Zürich: SLI beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone

Optimismus in Zürich: SPI letztendlich mit Gewinnen

SMI aktuell: SMI verbucht zum Handelsende Zuschläge