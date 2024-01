Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Nestlé im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 98,82 CHF.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 98,82 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Nestlé-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 98,74 CHF aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 99,27 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 881.591 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 116,84 CHF erreichte der Titel am 25.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 18,24 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 94,42 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 4,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 113,36 CHF für die Nestlé-Aktie.

Am 25.04.2023 legte Nestlé die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 22.238,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22.238,00 CHF US-Dollar umgesetzt.

Die Nestlé-Bilanz für Q4 2023 wird am 22.02.2024 erwartet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.02.2025.

In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,84 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

