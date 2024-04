Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé schiebt sich am Dienstagvormittag vor

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Nestlé. Zuletzt wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 92,48 CHF nach oben.

Die Nestlé-Aktie konnte um 09:06 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 92,48 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Nestlé-Aktie bei 92,86 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 92,86 CHF. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 134.460 Aktien.

Am 10.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 116,62 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 26,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 89,52 CHF erreichte der Anteilsschein am 25.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 3,20 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,17 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nestlé 3,00 CHF aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 110,59 CHF an.

Am 25.04.2024 hat Nestlé die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23,50 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,50 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,98 CHF im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

