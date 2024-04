So bewegt sich Nestlé

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé präsentiert sich am Dienstagmittag fester

30.04.24 12:06 Uhr

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 92,44 CHF nach oben.

Das Papier von Nestlé legte um 11:48 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 92,44 CHF. In der Spitze legte die Nestlé-Aktie bis auf 92,86 CHF zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 92,86 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 641.030 Stück. Der Anteilsschein kletterte am 10.05.2023 auf bis zu 116,62 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 20,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.04.2024 (89,52 CHF). Mit Abgaben von 3,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Experten gehen davon aus, dass Nestlé-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,17 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nestlé 3,00 CHF aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 110,59 CHF. Nestlé ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem Umsatz von 23,50 Mrd. CHF, gegenüber 23,50 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert. Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nestlé einen Gewinn von 4,98 CHF je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie SIX-Handel SLI zum Ende des Montagshandels orientierungslos Montagshandel in Zürich: SPI zum Ende des Montagshandels wenig bewegt Schwacher Wochentag in Zürich: SMI beendet den Montagshandel in der Verlustzone

