Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Nachmittag nordwärts

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Nestlé. Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 92,56 CHF.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 92,56 CHF. Bei 92,88 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 92,86 CHF. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.344.931 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 116,62 CHF. Dieser Kurs wurde am 10.05.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. Am 25.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 89,52 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,28 Prozent.

Für Nestlé-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,17 CHF ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nestlé-Aktie bei 110,59 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Nestlé am 25.07.2024 präsentieren. Am 24.07.2025 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,98 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

