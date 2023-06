So bewegt sich Nestlé

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Freitagvormittag fester

30.06.23 09:23 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 107,26 CHF.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 107,26 CHF zu. Kurzfristig markierte die Nestlé-Aktie bei 107,32 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 106,94 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 136.731 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Am 30.07.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 118,70 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 10,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 103,42 CHF. Mit einem Kursverlust von 3,58 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nestlé-Aktie bei 121,73 CHF. Nestlé gewährte am 25.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal hat Nestlé 22.238,00 CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 22.238,00 CHF umgesetzt worden. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Nestlé am 27.07.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 25.07.2024 erwartet. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,97 CHF im Jahr 2023 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Analysten sehen bei Nestlé-Aktie Potenzial Unilever-Aktie fester: Unilever nutzt vermehrt afrikanische Lieferanten Nestlé-Aktie schwächelt: Nestlé ernennt Anna Manz zur CFO

