Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé steigt am Freitagnachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nestlé. Zuletzt konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 107,84 CHF.

Das Papier von Nestlé konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 107,84 CHF. Die Nestlé-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 107,98 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 106,94 CHF. Bisher wurden via SIX SX 777.840 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 30.07.2022 auf bis zu 118,70 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,07 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 103,42 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 121,73 CHF für die Nestlé-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nestlé am 25.04.2023. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 22.238,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22.238,00 CHF US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 27.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 25.07.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nestlé einen Gewinn von 4,97 CHF je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

