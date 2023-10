Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Mittag nordwärts

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Nestlé. Die Nestlé-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 97,89 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,4 Prozent auf 97,89 CHF. Die Nestlé-Aktie legte bis auf 97,97 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 97,59 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 424.508 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 116,84 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 16,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.10.2023 bei 97,09 CHF. Mit Abgaben von 0,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 119,33 CHF an.

Am 25.04.2023 hat Nestlé in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nestlé in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 22.238,00 CHF. Im Vorjahresviertel waren 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Nestlé am 22.02.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 13.02.2025.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,84 CHF je Aktie.

