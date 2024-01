Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé präsentiert sich am Vormittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Nestlé. Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 99,60 CHF.

Um 09:06 Uhr stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 99,60 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Nestlé-Aktie bei 99,67 CHF. Bei 99,20 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 153.834 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 116,84 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,31 Prozent hinzugewinnen. Bei 94,42 CHF fiel das Papier am 25.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 5,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 113,36 CHF je Nestlé-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nestlé am 25.04.2023 vor. Das vergangene Quartal hat Nestlé mit einem Umsatz von insgesamt 22.238,00 CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.238,00 CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 22.02.2024 gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 13.02.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,84 CHF im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

