Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittwochmittag im Plus

31.01.24 12:05 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nestlé. Zuletzt wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 99,37 CHF nach oben.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 11:48 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 99,37 CHF. Bei 99,84 CHF erreichte die Nestlé-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 99,20 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 575.037 Nestlé-Aktien. Am 25.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 116,84 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 17,58 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 94,42 CHF am 25.01.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 4,98 Prozent Luft nach unten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 113,36 CHF für die Nestlé-Aktie. Am 25.04.2023 lud Nestlé zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Umsatz lag bei 22.238,00 CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22.238,00 CHF erwirtschaftet worden. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.02.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 13.02.2025. In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,84 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Pluszeichen in Zürich: SLI zum Handelsende fester Handel in Zürich: SPI letztendlich in Grün Freundlicher Handel in Zürich: SMI präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels fester

