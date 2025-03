Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Montagvormittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Nestlé gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nestlé-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 89,94 CHF abwärts.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 89,94 CHF. Bei 89,60 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 89,74 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 114.805 Nestlé-Aktien.

Am 08.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 98,62 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 8,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 72,82 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.12.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 19,03 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Nestlé-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,05 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,09 CHF. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 85,80 CHF.

Voraussichtlich am 24.07.2025 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Nestlé.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2025 4,53 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

