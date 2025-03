Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Montagmittag in Grün

Nestlé im Fokus

Die Aktie von Nestlé gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 90,44 CHF zu.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 11:49 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 90,44 CHF. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nestlé-Aktie bisher bei 90,62 CHF. Mit einem Wert von 89,74 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 601.734 Nestlé-Aktien gehandelt.

Am 08.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 98,62 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,04 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.12.2024 (72,82 CHF). Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 24,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,09 CHF. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 85,80 CHF.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Nestlé am 24.07.2025 präsentieren. Am 23.07.2026 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,53 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

