Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Montagnachmittag mit roter Tendenz

31.03.25 16:09 Uhr

Die Aktie von Nestlé gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 89,90 CHF.

Die Nestlé-Aktie musste um 15:53 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 89,90 CHF. Die Abwärtsbewegung der Nestlé-Aktie ging bis auf 89,54 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 89,74 CHF. Zuletzt wechselten 1.172.097 Nestlé-Aktien den Besitzer. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.06.2024 bei 98,62 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,70 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 72,82 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nestlé-Aktie 19,00 Prozent sinken. Experten gehen davon aus, dass Nestlé-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,09 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nestlé 3,05 CHF aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 85,80 CHF. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.07.2025 erfolgen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 23.07.2026 präsentieren. Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,53 CHF fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie SIX-Handel SMI fällt letztendlich Börse Zürich: SLI beendet den Freitagshandel im Minus Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI nachmittags in der Verlustzone

