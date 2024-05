Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé reagiert am Freitagnachmittag positiv

Kurs der Nestlé

Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Nestlé legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,6 Prozent auf 95,60 CHF.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:52 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 95,60 CHF. Der Kurs der Nestlé-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 96,14 CHF zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 94,48 CHF. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 2.767.113 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.06.2023 auf bis zu 109,86 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,92 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.04.2024 bei 89,52 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nestlé-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,17 CHF aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 109,82 CHF.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 25.07.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,97 CHF je Aktie.

