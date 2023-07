Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag schwächer

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 106,96 CHF abwärts.

Die Nestlé-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:06 Uhr um 0,4 Prozent auf 106,96 CHF nach. In der Spitze büßte die Nestlé-Aktie bis auf 106,70 CHF ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 107,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 71.701 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 118,70 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,98 Prozent. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 103,42 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 121,36 CHF an.

Am 25.04.2023 lud Nestlé zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 22.238,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 22.238,00 CHF gelegen.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 13.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Nestlé.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,94 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Nestlé-Aktie profitiert: Nestlé legt im ersten Halbjahr dank Preiserhöhungen deutlich zu

SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in Nestlé angefallen

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Nestlé-Investment verloren