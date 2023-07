Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé stabilisiert sich am Mittag

Nestlé im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von Nestlé. Bei der Nestlé-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 107,34 CHF.

Die Nestlé-Aktie wies um 11:48 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 107,34 CHF. In der Spitze legte die Nestlé-Aktie bis auf 107,54 CHF zu. Die Nestlé-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 106,70 CHF ab. Mit einem Wert von 107,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 294.977 Stück gehandelt.

Am 30.07.2022 markierte das Papier bei 118,70 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 9,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 103,42 CHF am 14.10.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 3,65 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Nestlé-Aktie wird bei 121,36 CHF angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nestlé am 25.04.2023. Im abgelaufenen Quartal hat Nestlé 22.238,00 CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 22.238,00 CHF umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Nestlé am 22.02.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 13.02.2025.

In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,94 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

