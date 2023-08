Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag ohne große Veränderung

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Nestlé zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 106,24 CHF zeigte sich die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Nestlé-Aktie wies um 11:48 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 106,24 CHF. Die Nestlé-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 106,64 CHF aus. Bei 106,00 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 106,64 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 341.813 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 116,84 CHF erreichte der Titel am 25.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 9,98 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 102,78 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.08.2023). Mit Abgaben von 3,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 120,50 CHF aus.

Nestlé ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 22.238,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22.238,00 CHF US-Dollar umgesetzt.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 vorlegen. Nestlé dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.02.2025 präsentieren.

In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,92 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Nestlé abgeworfen

SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nestlé verloren

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Nestlé-Investment eingefahren