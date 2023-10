Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé zeigt sich am Vormittag freundlich

Aktie im Blick

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Nestlé konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 98,24 CHF.

Um 09:06 Uhr ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 98,24 CHF. Der Kurs der Nestlé-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 98,30 CHF zu. Bei 97,70 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 89.588 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 116,84 CHF erreichte der Titel am 25.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,93 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.10.2023 bei 97,09 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,17 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Nestlé-Aktie wird bei 119,33 CHF angegeben.

Am 25.04.2023 lud Nestlé zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das vergangene Quartal hat Nestlé mit einem Umsatz von insgesamt 22.238,00 CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.238,00 CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 22.02.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,84 CHF je Aktie belaufen.

