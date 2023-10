Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Dienstagmittag freundlich

Kursverlauf

Die Aktie von Nestlé zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 98,16 CHF.

Das Papier von Nestlé legte um 11:48 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 98,16 CHF. In der Spitze legte die Nestlé-Aktie bis auf 98,35 CHF zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 97,70 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 404.751 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 116,84 CHF. Mit einem Zuwachs von 19,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.10.2023 (97,09 CHF). Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 1,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 119,33 CHF je Nestlé-Aktie aus.

Nestlé ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 22.238,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 13.02.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,84 CHF im Jahr 2023 aus.

