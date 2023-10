Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Dienstagnachmittag mit Kursplus

So entwickelt sich Nestlé

Die Aktie von Nestlé zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 98,14 CHF.

Das Papier von Nestlé konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 98,14 CHF. Der Kurs der Nestlé-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 98,44 CHF zu. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 97,70 CHF. Bisher wurden via SIX SX 773.532 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 116,84 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,05 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 23.10.2023 auf bis zu 97,09 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 119,33 CHF je Nestlé-Aktie aus.

Nestlé gewährte am 25.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz wurde auf 22.238,00 CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.238,00 CHF umgesetzt worden waren.

Am 22.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 13.02.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,84 CHF je Nestlé-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SLI aktuell: SLI schlussendlich fester

Optimismus in Zürich: SPI legt schlussendlich zu

Gute Stimmung in Zürich: SMI letztendlich auf grünem Terrain