Nestle India präsentierte Quartalsergebnisse

16.10.26 06:35 Uhr

Nestle India ließ sich am 15.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nestle India die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5,24 INR. Im Vorjahresviertel waren 3,86 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Nestle India mit einem Umsatz von insgesamt 67,88 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 56,44 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 20,28 Prozent gesteigert.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 5,22 INR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 67,45 Milliarden INR ausgegangen.

Redaktion finanzen.net