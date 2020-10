Nestle kauft US-Kochboxenversender Freshly

NEW YORK (Dow Jones)--Nestle hat den Kockboxenversender Freshly Inc erworben. Die Transaktion bewerte das Unternehmen mit 950 Millionen US-Dollar, teilte Nestle mit. Bei Erreichen bestimmter Ziele könne der Kaufpreis noch um bis zu 550 Millionen Dollar steigen.

Nestle ist bereits seit 2017 mit 16 Prozent an Freshly beteiligt. Der Nahrungsmittelhersteller will in den Zeiten der Pandemie mit dem Zukauf näher an die Kunden rücken, die seltener in den Supermärkte einkaufen. Online-Einkäufe und das Essen zuhause gewännen immer mehr an Bedeutung.

