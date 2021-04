Nestle übernimmt US-Vitaminhersteller Bountiful

VEVEY (dpa-AFX) - Der Nahrungsmittelkonzern Nestle baut seine Sparte um Nahrungsergänzungsmittel aus und kauft wie erwartet den US-Vitaminhersteller Bountiful. Der 5,75 Milliarden US-Dollar (4,74 Mrd Euro) schwere Deal mit dem Finanzinvestor KKR solle im zweiten Halbjahr abgeschlossen sein, teilte das Unternehmen am Freitag im schweizerischen Vevey mit. Dabei will Nestle die Kernmarken Nature's Bounty, Solgar, Osteo Bi-Flex und Puritan's Pride ins eigene Portfolio übernehmen und in die Sparte Health Science integrieren.

Im vergangenen Geschäftsjahr 2020/21 hatte Bountiful nach Angaben von Nestle einen Umsatz von 1,87 Milliarden Dollar eingefahren, die Marge zum operativen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) lag bei 18,3 Prozent. Wahrscheinlich werde diese durch einmalige Integrationskosten negativ beeinflusst und sich auch leicht verwässernd auf die bereinigte operative Marge von Nestle im laufenden Jahr auswirken, hieß es./dm/ra/AWP/ngu/fba