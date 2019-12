Nestle verkauft Herta-Wurstgeschäft nach Spanien

FRANKFURT (Dow Jones)--Nestle hat einen Mehrheitsanteil an seiner Wurstmarke Herta an den spanischen Lebensmittelkonzern Casa Tarradellas verkauft. Zudem kündigten die beiden Unternehmen an, ihre jeweiligen Herta-Anteile in ein Gemeinschaftsunternehmen einzubringen. Der Schweizer Lebensmittelkonzern werde daran noch mit 40 Prozent, die Spanier mit 60 Prozent beteiligt sein. Nestle will laut Mitteilung die vegetarischen Produkte der Marke Herta behalten.

Das Joint Venture beinhaltet die in sechs europäischen Ländern erhältliche Herta-Charcuterie (Wurstwaren und Fleischwaren) und Teigprodukte der Marke in Frankreich und Belgien. Dieses Geschäft hat 2018 einen Umsatz von 667 Millionen Euro erwirtschaftet und wird mit 690 Millionen Euro bewertet, wie die Unternehmen mitteilten.

Casa Tarradellas gehört laut Nestle in Spanien zu den Marktführern für Pizza, Frischteigprodukte und Charcuterie. Das Familienunternehmen erzielte 2018 mit über 2.000 Beschäftigten einen Umsatz von 936 Millionen Euro.

Nestle hatte Anfang dieses Jahres bereits angekündigt, auch angesichts der in vielen Ländern sinkenden Fleischnachfrage strategische Optionen für Herta zu prüfen. Künftig will der Konzern unter anderem die vegetarischen Herta-Produkte mit den Marken Garden Gourmet in Europa oder Sweet Earth in den USA weiterentwickeln.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 20, 2019 01:36 ET (06:36 GMT)