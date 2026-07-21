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Nestle vor Verkauf von Anteil an europäischem Wassergeschäft - Zeitung

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Nestlé SA (Nestle)
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DOW JONES--Nestle will einem Zeitungsbericht zufolge etwa die Hälfte an ihrem europäischen Wassergeschäft verkaufen. Wie die Financial Times berichtet, steht der Schweizer Konzern kurz von einem Deal mit den Finanzinvestor Platinum Equity.

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Das Geschäft würde als Joint Venture strukturiert werden. Die Geschäftseinheit hinter der Marke Perrier würde dabei mit knapp 5 Milliarden Euro bewertet, so die Zeitung. Nestle lehnte gegenüber der FT eine Stellungnahme ab, Platinum reagierte nicht unmittelbar auf eine Bitte um eine Stellungnahme.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 22, 2026 11:08 ET (15:08 GMT)

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13:06 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:06 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
07.07.26 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
06.07.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
29.06.26 Nestlé Neutral UBS AG