net digital: Dynamisches Wachstum erwartet

Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die net digital AG im Geschäftsjahr 2025 (per 31.12.) auf Basis vorläufiger Zahlen den Umsatz auf 38 Mio. Euro mehr als verdreifacht und die zuvor auf 33 bis 35 Mio. Euro erhöhte Prognose damit übertroffen. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Rating.

Nach Aussage der Analysten habe sich dank des plattformgetriebenen digitalen Geschäftsmodells der dynamische Umsatzzuwachs auch in deutlich überproportionalen Ergebniszuwächsen niedergeschlagen. So sei das EBITDA auf 4,20 Mio. Euro (GJ 2024: 0,19 Mio. Euro) gestiegen. Ende März habe das Management zudem die Guidance für das aktuelle Geschäftsjahr 2026 veröffentlicht. Demnach werde für das [...]

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