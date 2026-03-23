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net digital: Dynamisches Wachstum erwartet

27.04.26 11:32 Uhr

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Nach Aussage der Analysten habe sich dank des plattformgetriebenen digitalen Geschäftsmodells der dynamische Umsatzzuwachs auch in deutlich überproportionalen Ergebniszuwächsen niedergeschlagen. So sei das EBITDA auf 4,20 Mio. Euro (GJ 2024: 0,19 Mio. Euro) gestiegen. Ende März habe das Management zudem die Guidance für das aktuelle Geschäftsjahr 2026 veröffentlicht. Demnach werde für das [...]

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