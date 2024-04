Netanjahu bekräftigt: Werden Hamas-Bataillone auch in Rafah zerstören

TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat am Dienstag bekräftigt, dass die Armee alle Bataillone der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas zerstören werde. Dies gelte auch für die Stadt Rafah an der Grenze zu Ägypten, sagte der 74-Jährige nach Angaben seines Büros vor Rekruten in einer Militärbasis bei Tel Aviv. "Keine Macht der Welt wird uns stoppen."

Es gebe "viele Kräfte, die versuchen, dies zu tun, aber es wird nichts helfen", sagte Netanjahu demnach. Israel sei verpflichtet, die Hamas daran zu hindern, einen Angriff wie am 7. Oktober vergangenen Jahres zu wiederholen.

Ein Sieg über die Hamas sei nicht nur ein Sieg über die Terrororganisation selbst, sondern gleichzeitig über "die Achse des Bösen des Irans, der uns zerstören will", erklärte Netanjahu. "Alle im Nahen Osten, und auch darüber hinaus, sitzen auf der Zuschauerbühne und beobachten, wer auf diesem Feld siegen wird, Israel oder der Iran und seine Ableger."

Die USA als wichtigster Verbündeter und auch Deutschland haben Israel wiederholt vor einer großangelegten Offensive in Rafah gewarnt. Netanjahu sagte jedoch am Montagabend, ein Termin für den Militäreinsatz stehe bereits fest.

Aus Israels Sicht ist ein Sieg über die Hamas ohne einen Einsatz in der Stadt an der Grenze zu Ägypten nicht möglich. Dort drängen sich jedoch nach Schätzungen mehr als eine Million Flüchtlinge aus anderen Teilen des Gazastreifens auf engstem Raum. Hilfsorganisationen warnen daher vor vielen weiteren zivilen Opfern. Israel hat eine Evakuierung der Zivilbevölkerung vor einer Offensive in Aussicht gestellt./le/DP/nas