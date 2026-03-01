DAX23.791 -3,4%Est505.772 -3,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0000 +1,2%Nas22.412 -1,5%Bitcoin58.611 -0,4%Euro1,1587 -0,9%Öl82,96 +6,3%Gold5.108 -4,0%
Netanjahu droht Hisbollah mit Intensivierung der Angriffe

03.03.26 17:47 Uhr

TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat der libanesischen Hisbollah-Miliz mit einer weiteren Verschärfung der Angriffe gedroht. "Die Hisbollah hat einen sehr schweren Fehler begangen, als sie uns angegriffen hat", sagte Netanjahu bei einem Besuch eines Luftwaffenstützpunktes. Israel habe bereits mit großer Kraft reagiert, "und wir werden mit noch größerer zusätzlicher Kraft reagieren".

Die Hisbollah hatte in der Nacht zum Montag als Reaktion auf die Tötung des iranischen obersten Führers Ajatollah Ali Chamenei Raketen in Richtung Israel abgefeuert. Daraufhin begann das israelische Militär zahlreiche Ziele im Libanon anzugreifen, vor allem im Süden des Landes und in den südlichen Vororten der Hauptstadt Beirut. Diese Gebiete gehören zum Einflussgebiet der Hisbollah.

Netanjahu erklärte, sowohl die libanesische Regierung als auch das libanesische Volk müssten verstehen, dass die Hisbollah sie in einen Krieg hineinziehe, der nicht der ihre sei. Neben seiner an die proiranische Miliz gerichteten Drohung kündigte der Regierungschef an, Israel werde auch den Iran weiter "mit großer Kraft" angreifen. "Unsere Piloten sind am Himmel über dem Iran und Teheran", sagte der Regierungschef vor Soldaten auf dem Stützpunkt der Luftwaffe./rme/DP/stw