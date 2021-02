Netanjahu erklärt sich in Korruptionsprozess für unschuldig

Jerusalem (Reuters) - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat sich im Prozess wegen Korruptionsvorwürfen für unschuldig erklärt.

Er bestätigte vor einem Gericht in Jerusalem am Montag eine zuvor von ihm abgegebene schriftliche Erklärung. Darin hatte er seine Unschuld beteuert. In dem Verfahren geht es um eine Anklage aus dem Jahr 2019, in der Netanjahu vorgeworfen wird, Geschenke von Freunden angenommen zu haben. Zudem soll die Regierung demnach Medienmogulen regulatorische Gefallen zugesichert haben im Gegenzug für eine wohlmeinende Berichterstattung. Netanjahu hat die Vorwürfe als Hexenjagd bezeichnet. Zuletzt war der Regierungschef im Mai vor Gericht erschienen, wegen der Coronavirus-Pandemie verzögert sich die Verhandlung. In sechs Wochen wird in Israel ein neues Parlament gewählt, es ist die vierte Wahl innerhalb von zwei Jahren.