Netanjahu: Haben gut organisierten Plan mit vielen Überraschungen

08.03.26 08:54 Uhr

TEL AVIV (dpa-AFX) - Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu hat in einer Videoansprache Entschlossenheit für eine Fortsetzung des Krieges gegen den Iran betont. "Wir werden weiter mit aller Kraft handeln, bis wir alle unsere Ziele erreichen", sagte er. Israel habe einen gut organisierten Plan "mit vielen Überraschungen", um die iranische Regierung zu destabilisieren und einen Wandel in dem Land zu ermöglichen. "Wir verändern das Antlitz des Nahen Ostens", sagte Netanjahu.

Wie bereits in einer ähnlichen Videobotschaft vor einer Woche wandte sich Netanjahu auch an die Iraner und sagte, der Augenblick der Wahrheit rücke näher. Der Krieg solle dem iranischen Volk die Möglichkeit geben, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen./czy/DP/mis